[Édito] Le cas algérien

L’Algérie est certes un cas extrême, mais pas sans précédent : des pays plus démocratiques ont déjà connu aussi des présidents malades. Laissons aux Algériens quelques mois de plus pour trouver une issue à leur situation.

Les pays africains se rapprochent-ils, année après année, chacun à son rythme et selon ses spécificités, de la démocratie ? Sont-ils en train d’édifier des sociétés où l’État de droit est respecté ? Beaucoup d’entre nous le croient. Je sais, bien sûr, que la démocratie est désirée par tous les peuples. Et je n’ignore pas qu’il faut du temps et des efforts pour parcourir la distance qui la sépare de la dictature. Mais lorsque je vois ce qui se passe en ce moment au Soudan, qui va de dictature en dictature depuis près d’un siècle, je me prends à m’interroger : le chemin vers la démocratie est-il ouvert à tous les pays ?