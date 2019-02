Bénin : vers un come-back de l’ex-président Thomas Boni Yayi ?

L’ancien président béninois Thomas Boni Yayi ne rate pas une occasion de tacler son successeur, Patrice Talon, et rêve de faire son come-back.

La retraite, très peu pour lui. Thomas Boni Yayi a quitté le pouvoir il y a bientôt trois ans et il fêtera, en juillet, son soixante-­septième anniversaire. Il aurait pu, ainsi qu’il l’avait promis dans une interview qu’il nous avait accordée en 2013, « prendre [sa] Bible pour parcourir les contrées et prêcher l’Évangile ». À l’époque, il avait proposé à son « frère » centrafricain François Bozizé de laisser derrière lui les querelles politiciennes et de l’accompagner dans son périple.

Mais, à voir l’ancien président béninois se mêler à la multitude à la moindre occasion, aller à la rencontre des militants de son parti pour faire avec eux le procès de la gouvernance de son successeur à la tête du pays, s’afficher sur les réseaux sociaux en plein footing ou courir présenter ses condoléances à des familles éplorées, on pourrait presque croire qu’il n’a jamais quitté le palais de la Marina.