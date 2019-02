Ex-ministre de l’Emploi, membre fondateur d’Afek Tounes et aujourd’hui indépendant, Faouzi Abderrahmane s'inquiète de la situation politique dans son pays.

Entre islamistes et modernistes, le petit jeu des alliances a repris de plus belle en Tunisie. Avec en point de mire les législatives d’octobre et la présidentielle de novembre. Éclairages avec un fin connaisseur de la scène politique.