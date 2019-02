Madagascar : « Fahavalo », le documentaire qui ravive l’un des épisodes les plus sanglants de 1947

Avec le documentaire « Fahavalo », Marie-Clémence Andriamonta-Paes ravive le souvenir de l’un des épisodes les plus sanglants de la colonisation.

Ce sont des vieillards usés, fatigués, édentés. Des gueules cassées à la mémoire vacillante. Mais ils sont les seuls à pouvoir témoigner, aujourd’hui, du combat inégal auquel ils ont participé : la « révolte des sagaies ».

Paul Moravelo « Rapaoly », Iamby, surnommé Aba ny Rambony (le père de Rambony), Martial Korambelo, Bebe ny Dadoa (103 ans au moment du tournage), interviewés par la réalisatrice Marie-Clémence Andriamonta-Paes pour son film Fahavalo, ont tous participé à un titre ou un autre au soulèvement commencé le 29 mars 1947 et qui donna lieu à l’un des épisodes les plus meurtriers de la colonisation française. Sans doute aussi l’un des plus méconnus.

Silence

Les manuels d’histoire français évacuent généralement en une ou deux lignes l’événement, et les Malgaches ont aussi gardé le silence. Ils risquaient, en ressuscitant ce passé, de raviver les tensions entre les communautés, et surtout de fâcher le partenaire français.