Procès Gbagbo : Emmanuel Altit et Jean-Paul Benoît, huit années d’un duel d’avocats à La Haye

Depuis le début du procès de Gbagbo à La Haye, deux avocats se sont affrontés dans le prétoire de la Cour pénale internationale. Retour sur huit ans d'un combat acharné entre Me Emmanuel Altit, qui a défendu Laurent Gbagbo, et Me Jean-Paul Benoît, avocat de l'État ivoirien, qui est également l'avocat personnel d'Alassane Ouattara.

En cette nuit du 29 novembre 2011, alors que, dans le plus grand secret, un avion quitte Abidjan pour La Haye, aux Pays-Bas, le destin de Laurent Gbagbo bascule. Tandis que Me Altit apprend que son célèbre client, inculpé pour crimes contre l’humanité, est transféré à la Cour pénale internationale, Me Benoit est à la manœuvre aux côtés d’Alassane Ouattara, le nouveau président ivoirien. Avec Luis Moreno-Ocampo, alors procureur de la CPI, ils monteront un dossier contre le chef d’État déchu.