Littérature : « Hunger, une histoire de mon corps », un témoignage bouleversant sur les conséquences d’un viol

Victime d’un viol collectif, l’auteure du best-seller Bad Feminist, Roxane Gay, revient dans « Hunger » sur le rapport qu’elle entretient depuis avec son corps et la nourriture.

Le New York Times qualifie Hunger, essai intimiste signé Roxane Gay, de « lumineux ». Le terme n’est pas tout à fait adéquat. En racontant l’histoire de son corps obèse, de la relation qu’elle entretient avec ce dernier et de sa faim sans limites, cette auteure « hors norme » de 44 ans livre un témoignage fiévreux, percutant et puissant qui relève plus des méandres sombres et vertigineux d’un esprit tourmenté que d’une aventure introspective entreprise sur un chemin menant vers une salutaire révélation.

Roxane Gay le dit elle-même : « L’histoire de mon corps n’est pas le récit d’un triomphe », « mon histoire n’est pas celle d’une réussite », « ce livre est une confession ». Une confession qui tient de l’universel mais aussi de ce féminisme imparfait qu’elle revendiquait déjà dans son best-seller, Bad Feminist. Parce qu’en se confessant de la sorte Roxane Gay dénonce aussi les dérives