Être noir dans le porno : des acteurs témoignent sur les stéréotypes raciaux

Le cinéma pour adultes est miné par les stéréotypes et les discriminations. Sous-payés et parfois victimes d’humiliations, les acteurs d’origine africaine tournent peu. Mais les lignes commencent à bouger.

Dans l’industrie pornographique, la norme est blanche. Les producteurs, les distributeurs et les acteurs sont majoritairement blancs. Rien d’étonnant pour des films tournés principalement en Occident entre la « Porn Valley », derrière les collines hollywoodiennes de Los Angeles, et l’Europe de l’Est. « Les réalisateurs aussi sont pour 80 % des Blancs », nous confie Jason Luv, impressionnant gaillard tatoué de la tête aux pieds, l’un des acteurs noirs les plus populaires actuellement. Et ils tendent à satisfaire une clientèle également plutôt blanche qui recherche généralement des personnages à son image.