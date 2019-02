[Tribune] Pourquoi l’affaire Amina Mae El Ainaine en dit long sur la vision marocaine des libertés

L'affaire Amina Mae El Ainaine, députée islamiste qui a posé en photo devant le Moulin-Rouge sans son hijab, en dit long sur la vision marocaine des libertés, de la sphère privée et de la laïcité. Elle suscite également des interrogations sur l’évolution du PJD.

Depuis bientôt deux mois, la scène politique marocaine est agitée par l’affaire Amina Mae El Ainaine. Au centre des débats, deux photos de la députée islamiste, abondamment partagées sur les réseaux sociaux et relayées par les médias traditionnels, qui tranchent avec l’image qu’elle cultive. La première la montre en jeans et tee-shirt esquissant un geste dansant à Pigalle, devant le Moulin-Rouge. Sur la seconde, plus surprenante, on y voit la jeune femme portant une jupe qui laisse voir ses jambes dénudées.

