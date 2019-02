Placements : les assurances boudent le privé

Malgré le développement des places boursières depuis une dizaine d’années, les compagnies boudent le financement des entreprises et continuent de préférer les dépôts bancaires et les emprunts d’État.

À Abidjan comme à Libreville ou Douala, la complainte est la même : « Comment convaincre les assureurs d’Afrique subsaharienne francophone de financer davantage le secteur privé ? » En dépit des exhortations et des incitations des spécialistes des marchés financiers, ces compagnies maintiennent, d’une part, une nette « préférence pour la liquidité » (des dépôts bancaires à vue et à terme, pouvant être retirés relativement vite) et, d’autre part, consacrent une part disproportionnée de leurs investissements aux emprunts du secteur public.

La Fédération des sociétés d’assurances de droit national africaines (Fanaf) évaluait à 2 051 milliards de F CFA (3,13 milliards d’euros), à la fin de 2016, les engagements des assureurs de quinze pays de la sous-région, soit une progression de 50 % en cinq ans. Mais cette hausse n’a rien changé à la répartition de leurs investissements : les actions