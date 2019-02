RDC : Félix Tshisekedi, un président très entouré

Certains accompagnent Félix Tshisekedi depuis longtemps. D’autres l’ont rejoint plus récemment, quand ils ne lui ont pas été « légués » par son prédécesseur…

Lorsque, réunis à Nairobi le 23 novembre dernier, Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe ont formé leur coalition de campagne, drôlement baptisée Cach (Cap pour le changement), l’objectif était clair : porter le premier à la présidence et le second à la primature. Mais la politique congolaise regorge de bizarreries et d’imprévus. Aussi, en dépit du fait que Félix Tshisekedi a été proclamé vainqueur de la présidentielle, le 10 janvier, Cach est très loin d’avoir obtenu la majorité aux législatives organisées simultanément. Avec 337 sièges sur 500, la coalition de Joseph Kabila domine largement à l’Assemblée nationale.