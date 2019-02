À la suite du festival Open Mode, rencontre avec cinq jeunes créateurs déterminés à pulvériser les codes d’une industrie de privilégiés.

Fini le culte du luxe et de l’élitisme. Depuis 2017, le festival Open Mode, imaginé par Paul Levrez, un Français de 29 ans, redéfinit les contours d’une industrie jusque-là réservée à un petit cercle de privilégiés. Cette contre-fashion week gratuite et ouverte à tous valorise la création à travers un prisme urbain, multiculturel et décalé.