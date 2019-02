Présidentielle au Sénégal : « Les grands partis sont en train de mourir »

Politologue, spécialiste du Sénégal et maître de conférences à Sciences-Po Bordeaux, Étienne Smith livre son analyse sur la nouvelle donne politique au Sénégal, à quelques jours de la présidentielle.

Jeune Afrique : Jamais un candidat non issu d’un grand parti n’a percé lors d’une présidentielle au Sénégal. Ousmane Sonko et El Hadji Issa Sall ont-ils une chance de faire mentir l’adage ?

Étienne Smith : C’est possible. Car au-delà de leurs personnes on assiste à une crise terminale du système des partis traditionnels, qui n’ont pas su renouveler leur leadership et sont en train d’en mourir.