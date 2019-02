Madické Niang a rompu la consigne du « Karim ou rien » en vigueur au Parti démocratique sénégalais (PDS) pour se présenter à la présidentielle. Dans cette élection, cet ex-membre du cercle rapproché d’Abdoulaye Wade joue son avenir politique.

Dans les jours qui ont précédé son retour à Dakar, Abdoulaye Wade a reçu plusieurs de ses fidèles à Versailles, dont Amadou Sall et Oumar Sarr. Au centre de leurs discussions, encore et toujours le même sujet : la stratégie du PDS et de ses alliés pour la présidentielle du 24 février.