Cameroun : la crise anglophone se répercute au Nigeria

Partenaires commerciaux naturels, le Nigeria et le Cameroun partagent plus de 1 500 km de frontière. Côté camerounais, la ligne de démarcation passe notamment dans la région du Sud-Ouest, en proie aux affrontements entre militaires et sécessionnistes.

Les troubles perturbent, depuis deux ans l’approvisionnement des États nigérians voisins en produits forestiers tels que l’éru, la mangue de brousse, mais aussi en cacao, caoutchouc, riz, maïs, tubercules, plantain ainsi qu’en aluminium, ustensiles et draps.