Maroc – Espagne : les liaisons pragmatiques entre Mohammed VI et Felipe VI

Annoncée il y a un an et reportée à quatre reprises, la visite de Felipe VI dans le royaume chérifien aura finalement lieu ce 13 février. L’occasion pour Mohammed VI et son homologue espagnol d’écrire un nouveau chapitre dans la longue histoire des deux maisons royales.

Cette fois, c’est la bonne. Les deux souverains ont fini par trouver une date dans leurs agendas royaux, et quelle date ! Felipe VI et son épouse Letizia arriveront au Maroc la veille de la Saint-Valentin pour une visite officielle de quarante-huit heures.