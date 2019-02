La coopération militaire au centre des échanges entre Alassane Ouattara et Faure Gnassingbé

Le président togolais a rencontré son homologue ivoirien à Abidjan, le 28 janvier. Les deux chefs d'État ont essentiellement évoqué la collaboration entre le Togo et la Côte d'Ivoire sur les questions sécuritaires.

Faure Gnassingbé a fait un voyage éclair à Abidjan, le 28 janvier, afin de s’entretenir avec Alassane Ouattara. Lors de leur entrevue au petit palais de la présidence, ADO était notamment accompagné de ses ministres Hamed Bakayoko (Défense) et Sidiki Diakité (Sécurité), et son homologue togolais, de Reckya Madougou, sa conseillère spéciale, et de Gilbert Bawara, porte-parole du gouvernement.