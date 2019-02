[Tribune] Simone Weil ou l’âme africaine d’une philosophe engagée

Cette année marque le cent dixième anniversaire de la naissance de la philosophe Simone Weil. Rendre hommage à cette intelligence anticolonialiste semble d’autant plus utile et salutaire, dans ce monde à la dérive, que sa pensée est plus anticipatrice et pertinente que jamais.

À l’instar des idées de Hannah Arendt, incomprises de son vivant, qui éclairent, d’une manière exceptionnelle, les problématiques actuelles sur les mutations européennes, les crises des démocraties représentatives, les fragilisations des vieux paradigmes étatiques, les proscriptions et les déplacements de populations, les aberrations des frontières, ouvertes économiquement, verrouillées humainement.