Dix choses à savoir sur Bilal Hassani, le chanteur franco-marocain sélectionné pour l’Eurovision

Il représentera la France à l’Eurovision, en mai, à Tel-Aviv. À 19 ans, ce chanteur franco-marocain bouscule les conventions. Faisant fi des insultes et des menaces.

• « Roi »

C’est le titre qu’il interprétera en Israël le 18 mai, à l’occasion de la finale de l’Eurovision. Il a composé cet hymne à la tolérance avec le duo Madame Monsieur, qui représentait la France à ce même concours l’an dernier.

• Télécrochet

Né à Paris dans une famille d’origine marocaine, il a commencé l’étude du chant à l’âge de cinq ans. Puis a appris le solfège, la guitare et le piano ainsi que l’art du ballet. Son passage dans The Voice Kids, un télécrochet de TF1, l’a fait connaître du grand public. Il a également tenté sa chance en participant à l’émission britannique The X Factor.

• Vidéos

Il poste sa première vidéo sur YouTube en novembre 2015. Et compte, un peu plus de trois ans plus tard, près de 1 million d’abonnés. Sa vidéo la plus regardée ? Le clip de Roi, qui a dépassé les 7 millions de vues en trois semaines.

• Perruques

Il cultive son androgynie et un