Andry Rajoelina : « À Madagascar, nous avons tout pour réussir »

En quoi le chef de l'État nouvellement élu est-il différent de l'homme qui dirigea la transition jusqu'en 2014 ? Lors d'un entretien exclusif au palais d'Iavoloha, il dévoile ses objectifs et assure vouloir incarner le changement.

Antananarivo, stade de Mahamasina, le 19 janvier. Sous un soleil de plomb, le nouveau chef de l’État, Andry Rajoelina, 44 ans, savoure l’instant. Plus de 30 000 personnes sont venues assister à sa cérémonie d’investiture. Didier Ratsiraka, Marc Ravalomanana et Hery Rajaonarimampianina, ses prédécesseurs (et jadis adversaires), sont également présents. Une page se tourne avec son élection, confirmée le 8 janvier par la Haute Cour constitutionnelle (55,66 % des voix).