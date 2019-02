Cinéma : « Another Day of Life », plongée dans le cauchemar angolais de la guerre civile

Mélange d’animation et de documentaire, le film « Another Day of Life » suit le reporter polonais Ryszard Kapuscinski et nous plonge dans les atrocités de la guerre civile.

C’est un long-métrage hybride qui ne ressemble à rien de connu. Un mix percutant d’animations numériques (avec rendu 2D) et d’images filmées en Angola avec de vrais témoins du conflit qui a ensanglanté le pays pendant plus de trente ans.

Another Day of Life, déjà repéré et présenté en séance spéciale lors du dernier Festival de Cannes, est adapté du livre D’une guerre l’autre, paru en 1976, écrit par le Polonais Ryszard Kapuscinski (1932-2007), considéré comme l’un des plus grands reporters du XXe siècle.