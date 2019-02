Avec ses BD engagées et osées, Zainab Fasiki dénonce le sexisme au Maroc et dans le monde arabe.

Le dessin, Zainab Fasiki en a fait son arme. Avec ses bandes dessinées Feyrouz Versus the World et Hshouma, la bédéiste marocaine de 24 ans s’engage à défendre les droits des femmes. Depuis un an, elle multiplie les conférences en Algérie, au Liban, en Italie… « J’y ai abordé la situation des femmes au Maroc. Il faut bien le dire, c’est la galère… », résume-t-elle sans perdre son sourire.