Le fonio, la nouvelle star des céréales bio cultivées en Afrique de l’Ouest

Céréale cultivée en Afrique de l’Ouest, le fonio est désormais prisé à travers le monde par les adeptes de l’alimentation bien-être et sans gluten.

Le fonio serait-il devenu le nouveau quinoa ? À n’en pas douter, cet aliment ouest-africain, riche en nutriments (magnésium, zinc, calcium), fait de plus en plus d’émules aux États-Unis comme en Europe.

Si cette céréale sans gluten, qu’on peut déguster froide ou chaude, est disponible dans toutes les boutiques de produits dits « exotiques », notamment à Paris, on ne compte plus les enseignes spécialisées dans l’alimentation bio et privilégiant le commerce équitable qui en proposent. On peut même se procurer du fonio (10 euros en moyenne le kilo) sur des sites d’e-commerce comme Bienmanger, Smartfooding, Greenweez ou Etsy.