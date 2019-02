Ils sont plus jeunes et plus séduisants que les candidats à la présidentielle et pourraient bien être les plus grands atouts de Muhammadu Buhari et d’Atiku Abubakar.

Dans le système nigérian, où, comme aux États-Unis, c’est un ticket qui se présente à la magistrature suprême, le nom des vice-présidents est toujours déterminant… Et cette année plus que jamais, Yemi Osinbajo, 61 ans, et Peter Obi, 57 ans, pourraient faire la différence.