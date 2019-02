Beyoncé, Rihanna, Lupita Nyong’o… Les stars hollywoodiennes au service de la création africaine

Pour doper sa communication, rien de tel qu’une star mondiale. Aujourd’hui, la création du continent bénéficie de l’aura d’une Rihanna, d’une Beyoncé ou d’une Lupita Nyong’o. Qui affirment au passage leur identité africaine.

Une majestueuse robe sirène à godets, à l’imprimé wax bleu et rouge chatoyant. Voilà l’une des tenues portées par l’actrice Tracee Ellis Ross, fille de Diana Ross, lors des American Music Awards (AMAs) qu’elle présentait à Los Angeles, en octobre dernier. Le modèle était signé Claude Lavie Kameni, créatrice camerounaise, fondatrice de la marque LavieByCK. Cette dernière avait déjà fait parler d’elle en août, après avoir habillé Janet Jackson pour son clip, Made for Now – dans lequel la chanteuse est toute de wax vêtue !