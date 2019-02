Télécoms : Jio menace le leadership d’Airtel en Inde

À New Delhi, la guerre des prix lancée par Jio et la fusion entre Vodafone India et Idea, effective depuis août 2018, ont fortement ébranlé Bharti Airtel.

Le groupe fondé par Sunil Bharti Mittal, pionnier et leader du marché indien jusque-là, est désormais relégué à la deuxième place, avec quelque 340 millions d’abonnés dans le sous-continent, derrière Vodafone Idea (421 millions d’abonnés).

Quant à Jio (280 millions d’abonnés), mené par le tycoon Mukesh Ambani, éternel rival de Sunil Mittal, ses tarifs très abordables dans l’internet mobile et ses feature phones (téléphones basiques à 20 dollars) font un tabac depuis 2016, ce qui a forcé Bharti Airtel à baisser ses prix… et donc à casser ses marges.

Politique commerciale agressive

Sunil Mittal veut croire que le plus dur est passé pour son groupe. « Il y a dix ans, nous étions dix opérateurs de télécoms en Inde. L’irruption de Jio, avec une politique commerciale agressive, en a fait disparaître beaucoup, avec près de 50 milliards de dollars de destruction de valeur dans notre