Télécoms : les derniers paris d’Airtel

Entré en négociation avec Helios pour l’acquisition de Telkom au Kenya, le groupe de Sunil Mittal persiste à vouloir coter ses filiales africaines pour faire baisser son endettement et dégager des liquidités afin de contrer la concurrence en Inde.

Début 2017, les spécialistes du secteur pronostiquaient tous une sortie de Bharti Airtel du continent. Le premier opérateur mobile indien y réalisait peu de marges, et ses comptes étaient toujours grevés par un endettement massif de 11,7 milliards d’euros, dont près de la moitié liés à ses acquisitions africaines, regroupées au sein d’Airtel Africa. Pour le patron et fondateur du groupe établi à New Delhi, Sunil Bharti Mittal, la situation était devenue insupportable.

Deux ans plus tard, Airtel n’a toujours pas déserté l’Afrique, où il compte plus de 94 millions de clients, ce qui en fait le quatrième opérateur du continent derrière le trio MTN, Vodafone et Orange. Il a réalisé 2,68 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2018, des revenus stables par rapport à 2017 (+ 1 %). Ces derniers mois, le groupe est même reparti à l’offensive.

