Immobilier : le marocain Addoha sous pression

Alors que son cours chute toujours, le promoteur reste persuadé que ses activités sur le segment du moyen standing et à l’international finiront par payer.

Addoha, leader marocain de l’immobilier, aurait pu espérer un meilleur début d’année. Le 4 janvier, le groupe révèle qu’il a trouvé un accord avec l’État – dans le cadre du contrôle fiscal subi l’an passé – et qu’il va payer un redressement de 126 millions de dirhams (11,5 millions d’euros).

Dans la foulée, ses dirigeants annoncent un chiffre d’affaires en forte baisse pour la deuxième année consécutive : environ 4,1 milliards de dirhams, loin des 7,1 milliards enregistrés en 2016. Assez de mauvaises nouvelles pour que son action, cotée à Casablanca, reprenne la chute entamée en 2018 (– 48 % sur l’année) et lâche plus de 19 % en moins de trois semaines. Fin janvier, les investisseurs échangeaient l’action Addoha à moins de 14 dirhams. En dix ans, son cours aura été divisé par plus de 140.