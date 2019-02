Aérien : Ravinala Airports et Air Madagascar en désaccord sur l’attribution du marché du duty free

Alors qu'Air Madagascar, historiquement chargée du duty free sur la Grande Île, pourrait perdre ce marché à Ivato et à Nosy Be, les négociations avec le gestionnaire Ravinala Airports sont toujours en cours.

Alors que la fin des travaux d’extension de l’aéroport d’Antananarivo-Ivato se profile pour le second semestre, et son ouverture début 2020, des négociations sont toujours en cours entre la société Ravinala Airports (détenue par Aéroports de Paris, Colas et Meridiam), concessionnaire depuis 2016 et pour vingt-huit ans, et Air Madagascar, dirigé par Rolland Besoa Razafimaharo.

Après huit mois de discussions bilatérales avec la compagnie, le gestionnaire, présidé par Patrick Collard, a lancé en juillet 2018 un appel d’offres pour l’attribution du marché des duty free à Ivato et à Nosy Be. Quatre entreprises ont soumissionné, et c’est le suisse Dufry qui semble être le mieux placé pour succéder à Sofitrans.

L’offre de la filiale d’Air Madagascar – historiquement chargée du du