Françoise Vergès, « féminisme décolonial » et révolution permanente

Elle est l’une des figures des Ateliers de la pensée qui se sont tenus à Dakar du 21 au 26 janvier, et s’apprête à publier un ouvrage sur le « féminisme décolonial ».

Pour célébrer ses 67 ans, Françoise Vergès a posté il y a quelques jours sur Facebook des portraits retraçant des moments forts de sa vie. Mais, en lieu et place des traditionnels clichés de vacances et de mariage, son choix s’est porté sur des photos témoignant d’un parcours d’engagement. On la voit le regard noir lors d’une manif contre l’impérialisme dans les années 1970, souriante avant un meeting contre le colonialisme dans les DOM, rayonnante à sa sortie d’une prison du Salvador après avoir enquêté sur les violences faites aux femmes dans les années 1980… Celle qui arpentait le pavé il y a quelques mois au côté d’Assa Traoré, demandant justice pour son frère Adama, n’a semble-t-il jamais baissé le poing.