Maroc : quand une députée islamiste lève le voile sur les contradictions du PJD

En posant devant le Moulin-Rouge sans le hijab, la députée PJD Amina Mae El Ainaine a notamment levé le voile sur l’hypocrisie de ses amis politiques.

Le Moulin-Rouge en arrière-plan ! Pour sa photo souvenir à Paris, la députée PJD Amina Mae El Ainaine n’a quand même pas osé la tenue de meneuse de revue. Elle s’est contentée d’un jean et d’un tee-shirt. Et de laisser tomber le hijab, levant ainsi le voile sur… l’hypocrisie de ses amis politiques. Très sourcilleux quant aux signes extérieurs de foi et de probité, ces derniers ont fâcheusement tendance à les utiliser comme un outil de manipulation des masses.