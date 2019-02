Sénégal : 2012-2019, le mandat des grands chantiers de Macky Sall

Finances publiques sous contrôle, fin des coupures de courant, réalisation d’infrastructures, le bilan du chef de l’État sénégalais, candidat à un second mandat, est positif. Mais pour la population, l’émergence reste encore lointaine.

Premier voyage du train express régional – même si sa mise en service commerciale ne se fera pas avant six mois –, inaugurations de tronçons autoroutiers vers Touba et Mbour à partir de Thiès, du marché d’intérêt national et de la gare des gros-porteurs de Diamniadio. À quelques semaines de l’élection du 24 février, Macky Sall, candidat à un second mandat, multiplie les cérémonies.

À l’heure du bilan, le chef de l’État donne ainsi un visage à sa politique économique. Car le septennat qui s’achève est avant tout celui des grands travaux. À eux seuls, les projets d’infrastructures devaient absorber plus de 50 % de la première phase (2014-2018) du Plan Sénégal émergent (PSE). Parmi ces chantiers, certains étaient attendus depuis des décennies.