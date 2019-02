Crise au Zimbabwe : le pasteur Evan Mawarire fera-t-il plier Emmerson Mnangagwa ?

Alors que la rue s'embrase, l'ecclésiastique et opposant Evan Mawarire, le « Martin Luther King du Zimbabwe », défie le chef de l'État Emmerson Mnangagwa dans le but de contrecarrer ses plans.

« Méfiez-vous de cet homme en robe. Tous ses semblables ne sont pas de vrais prêcheurs de la Bible », dit, un jour de 2016, Robert Mugabe à propos d’Evan Mawarire. Le vieux président avait vite compris tout le poids politique qu’allait prendre ce jeune pasteur en colère.

Ne parvenant pas à payer les frais de scolarité de ses deux filles, l’ecclésiastique avait, en avril 2016, exprimé son ras-le-bol face à une caméra, sur sa page Facebook, un drapeau du Zimbabwe autour du cou. Sa vidéo Enough Is Enough (« trop c’est trop ») était devenue virale. Depuis, ses compatriotes se sont à leur tour photographiés, par dizaines de milliers, enroulés dans le drapeau national.