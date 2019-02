A2X – JSE : David contre Goliath à Jo’burg

Avec quinze entreprises cotées en autant de mois d’existence, A2X est de loin la plus performante des nouvelles places boursières autorisées, en 2017, par le régulateur sud-africain. Sa stratégie : capitaliser sur les frustrations émanant des coûts et de la « lourdeur administrative » du Johannesburg Stock Exchange (JSE).

« Briser un monopole vieux de cent trente ans ne peut jamais être facile », reconnaît Kevin Brady, ancien cadre de l’investisseur sud-africain Investec et directeur général de A2X Markets. Mais, avec quinze entreprises cotées en autant de mois d’existence, A2X est de loin la plus performante des nouvelles places boursières autorisées, en 2017, par le régulateur sud-africain, devant 4 Africa Exchange (4AX), ZAR X et Equity Express Securities Exchange. A2X veut capitaliser sur les frustrations de courtiers, entrepreneurs et investisseurs au sujet des coûts et de la « lourdeur administrative » du Johannesburg Stock Exchange (JSE).