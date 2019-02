Énergie : BBOXX séduit les investisseurs

L’entreprise britannique spécialisée dans la fourniture de services solaires off-grid a déjà levé 100 millions de dollars et noué des partenariats avec EDF et Orange.

Les locaux ne sentent pas la peinture fraîche, mais les cartons et l’enfilade de pièces vacantes laissent supposer que l’installation est encore récente. Et pour cause, l’entreprise vient tout juste d’établir ses bureaux parisiens sur la prestigieuse avenue de Friedland. « Pour le moment nous sommes trois, et on recrute », précise Thomas Chevillotte, vice-président finances et stratégie de BBOXX, chargé de nouer depuis Paris de nouveaux partenariats stratégiques, notamment avec les grands groupes du CAC 40 actifs sur le continent.