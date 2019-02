Maghreb : ces responsables islamistes qui ont suscité la polémique

« Faites ce que je dis, pas ce que je fais. » Prompts à dénoncer le relâchement des mœurs, certains responsables islamistes sont loin d’être eux-mêmes irréprochables.

Et si les islamistes étaient des gens comme les autres ? Et si les hommes et les femmes qui défendent les couleurs d’Ennahdha, du PJD ou du MSP, pour ne citer que ces formations, n’étaient justement « que » des hommes et « que » des femmes ? Après quelques années de présence dans le jeu politique des trois pays du Maghreb, c’est en tout cas l’impression qui prévaut.

Dans l’opposition, ils dénonçaient l’immoralité et la corruption des pouvoirs en place. Dans les parlements et les ministères, ils sont désormais confrontés à la dure réalité. Et font à l’occasion la preuve de leur fragilité.