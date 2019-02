Maghreb : l’islam politique à l’épreuve du pouvoir

Les partis qui s’en réclament multiplient les victoires électorales, mais leur bilan au gouvernement est maigre. Ont-ils encore des idées pour changer la société ? Leur influence ne risque-t-elle pas, à terme, de s’effondrer ? Marquée par nombre d’élections, l’année qui s’ouvre s’annonce cruciale.

Après leurs succès électoraux du printemps 2011, puis le renversement, en juillet 2013, de Mohamed Morsi, le raïs égyptien se réclamant des Frères musulmans, les partis islamistes se font plus discrets, moins militants. En Tunisie et au Maroc, par exemple, ils paraissent disposés à partager le pouvoir, voire à y renoncer. Pourtant, bien des questions continuent de se poser. En 2011, on se demandait si l’islam politique était soluble dans la démocratie. Huit ans plus tard, la scène politique du monde arabe s’est recomposée autour de deux pôles antagoniques : « moderniste », d’un côté, « islamiste », de l’autre. Et on ne se pose plus guère de questions concernant une éventuelle radicalisation, tant celle-ci paraît inéluctable.