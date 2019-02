Investissement – Adel Grar, PDG d’Al Karama Holding : « Pour Carthage Cement, tout va se jouer en 2019 »

Deux ans après sa prise de fonctions, le dirigeant tunisien dresse son bilan et livre les ambitions du groupe chargé de vendre les entreprises confisquées après la révolution.

Au lendemain de la révolution de 2011, Al Karama Holding (ex-Princesse El Materi Holding) a eu pour mandat de gérer et de vendre les participations confisquées par l’État aux parents et aux proches de l’ancien président Ben Ali et de son épouse, Leila Trabelsi. Des actifs qui ne trouvent pas toujours preneurs, alimentant les critiques. Son PDG, Adel Grar, qui assure avoir dépassé ses objectifs en 2018 en réalisant 507 millions de dinars (147 millions d’euros) de cession, explique à Jeune Afrique les raisons de ses difficultés et dévoile son programme pour 2019.