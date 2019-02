Cameroun : Sisiku Ayuk Tabe, président éphémère de la République d’Ambazonie

« Enlevé » le 5 janvier dernier dans un hôtel d’Abuja par des hommes de la Sécurité intérieure nigériane, le président intérimaire de la République d’Ambazonie attend son procès dans une cellule du secrétariat d’État à la Défense de Yaoundé.

Soudainement apparue sur la scène médiatique africaine, la silhouette élégante de Sisiku Ayuk Tabe a disparu au bout de quelques mois. Avec sa tête de jeune premier de 52 ans, ses costumes de bonne coupe et ses cravates au nœud Windsor, il avait fière allure et aurait peut-être été un interlocuteur sérieux s’il avait eu le temps d’asseoir son autorité politique et d’exercer ses talents de diplomate. Mais patatras !