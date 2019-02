RDC – Isidore Ndaywel è Nziem : « Kabila ne me donne pas l’impression d’avoir accepté de partir »

Victoire de l'opposant Félix Tshisekedi à la présidentielle en RDC, avenir politique de Joseph Kabila, processus électoral... L'historien Isidore Ndaywel è Nziem, membre du Comité laïc de coordination (CLC), revient pour Jeune Afrique sur le scrutin du 30 décembre 2018.

Cela fait des mois qu’il n’a plus quitté Kinshasa. Historien et intellectuel respecté en RD Congo, Isidore Ndaywel è Nziem vit désormais dans la clandestinité. Comme d’autres membres du Comité laïc de coordination (CLC), à l’origine de plusieurs manifestations hostiles à Joseph Kabila avant la présidentielle du 30 décembre 2018, il avait publiquement réclamé l’alternance et le respect des accords conclus avec l’opposition en 2016.