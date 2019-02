Crise au Yémen : comment Djibouti est devenu un havre pour les réfugiés

Depuis avril 2015, des milliers de Yéménites ont franchi le détroit de Bab al-Mandeb pour se mettre à l’abri sur l’autre rive, voire y refaire leur vie. Reportage.

À une cinquantaine de kilomètres à vol d’oiseau au nord de la ville de Djibouti, de l’autre côté du golfe de Tadjoura, se dresse celle d’Obock, 40 000 habitants. Encore quelques kilomètres et de grands panneaux annoncent le camp de Markazi, qui accueille, depuis avril 2015, les réfugiés yéménites qui arrivent à Djibouti. À l’entrée, la mosquée et l’école. Un peu plus loin s’alignent des rangées de petits pavillons en préfabriqué, alimentés en électricité par des générateurs qui tournent au fioul. Des constructions flambant neuves, climatisées onze heures par jour et offertes par l’ONG saoudienne King Salman. Elles doivent, à terme, remplacer les tentes du Haut Commissariat aux réfugiés (HCR), peu adaptées au climat venteux et à la chaleur de Djibouti.