[Tribune] Le Bénin vers la transition démographique

Par Roland Riboux

Président du Conseil des investisseurs privés au Bénin (CIPB) et PDG de Fludor-Bénin (filiale du holding agro-alimentaire nigérian TGI). Le Franco-Béninois Roland Riboux a créé l’Association des industriels de la filière oléagineuse des pays de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (AIFO-UEMOA) en 2000 et, deux ans plus tard, le CIPB, qu'il préside depuis lors.