Burundi-Ouganda : échanges épistolaires musclés entre Pierre Nkurunziza et Yoweri Museveni

Le torchon brûle depuis des semaines entre les présidents burundais et ougandais. Le contenu des lettres que s'échangent Pierre Nkurunziza et Yoweri Museveni, divulgué sur internet, le prouve une fois de plus. Un climat électrique, à quelques jours du sommet de l'EAC prévu le 1er février.

Pierre Nkurunziza ne décolère pas. À quelques semaines du prochain sommet de l’East African Community (EAC), deux fois reporté et désormais prévu le 1er février, il n’a pas apprécié que sa correspondance avec Yoweri Museveni soit diffusée sur les réseaux sociaux.

De fait, cet échange de lettres ne manque pas de piquant. Dans une lettre datée du 4 décembre 2018, le président burundais accusait ainsi l’EAC, que dirige son homologue ougandais, de sous-estimer la gravité du conflit qui oppose Bujumbura à Kigali.