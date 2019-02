Bénin : #AskGouvBenin, canal de reddition des comptes

L'équipe de communication de la présidence béninoise est omniprésente sur les réseaux sociaux, et multiplie les innovations. Au risque de prendre de front les mécontentements des internautes.

À la présidence, on ne s’en cache pas. La rapidité avec laquelle le mouvement #TaxePasMesMo a pris de l’ampleur a surpris. Dommage collatéral non négligeable : les efforts déployés depuis 2016 par l’exécutif pour instaurer de nouveaux canaux de communication plus directs avec les Béninois, via les outils numériques, ont été fragilisés. Au plus fort du mouvement, les activistes ont en effet lancé un mot d’ordre de désabonnement des différents comptes et sites institutionnels.

Si l’effet n’a pas été massif, il a été mesurable. Car, sur les réseaux sociaux, les comptes présidentiels et gouvernementaux publient à flux tendu et interagissent avec les internautes. Ces deux dernières années, les sites institutionnels ont été complètement refondus, avec un double objectif affiché : transparence et reddition des comptes en direct.

Face caméra

Le site revealingbenin.com – « Bénin révélé »