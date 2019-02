Bénin : comment José Tonato veut faire respirer les villes

Porto-Novo, Abomey, Cotonou, Parakou, Natitingou… À la tête du ministère du Cadre de vie depuis bientôt trois ans, José Tonato a mis les agglomérations du pays en chantier.

En créant un ministère du Cadre de vie et du Développement durable en avril 2016, Patrice Talon a d’emblée posé la synergie entre aménagement du territoire et environnement. Et c’est à l’un de ses proches que le président béninois a confié ce portefeuille stratégique.