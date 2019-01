Musique : Lionel Loueke, le jazzman béninois en mode majeur

Le guitariste et chanteur est devenu incontournable sur la scène jazz internationale. Retour sur le parcours hors du commun de l’enfant de Ouidah.

Lionel Loueke est venu à la guitare sur le tard. Et en brisant un interdit. À 17 ans, il subtilise la six-cordes de son frère Alexis. Quand son aîné le prend sur le fait, il cède, et accepte même de lui montrer le doigté de son premier accord. « J’y ai passé toute une partie de la nuit, j’ai travaillé cet accord jusqu’à 1 heure du matin… Le lendemain, évidemment, j’avais des ampoules plein les doigts et j’avais appris la leçon numéro un : ne jamais forcer. »