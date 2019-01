Bénin – Arts plastiques : Tchif fait le Job

Mêlant couleurs et noir et blanc, Francis Tchiakpé rend hommage aux petits métiers. Tout en attirant l’attention sur les paradoxes du continent.

«Africa My Name’s Job » est d’abord un jeu de mots. Signifiant littéralement « Afrique, mon nom est travail », le titre de cette collection créée en 2017 par le plasticien béninois – et déjà exposée, entre autres, à Cotonou et à Paris – se traduit aussi par « Afrique, mon nom est Job », en référence au personnage biblique un temps prospère avant de toucher le fond, puis d’être à nouveau béni par Dieu.