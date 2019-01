Relance économique : le Bénin au milieu du gué

Deux ans après le lancement du Programme d’actions du gouvernement, la relance est bien engagée dans tous les secteurs clés. Mais cette croissance retrouvée est-elle pérenne ? Et profitera-t-elle vraiment à tous ?

Le Bénin a-t-il les moyens des ambitions de Patrice Talon ? Lorsqu’il est entré au palais de la Marina, le 6 avril 2016, le président-patron a promis de « révéler » le pays à lui-même, à travers son Programme d’actions du gouvernement (PAG) 2016-2021, intitulé « Bénin révélé. Le nouveau départ ».

Comment ? Grâce à la libéralisation de secteurs jusqu’alors dans le giron de l’État – au premier rang desquels le coton –, la flexibilisation du marché du travail, des mesures fiscales favorables aux entreprises et des investissements massifs dans les infrastructures (routes, énergie, télécoms). L’un des objectifs est de faire du Bénin une plateforme sous-régionale où se pressera bientôt une foule d’investisseurs en quête d’une porte d’entrée sur les marchés ouest-africains et, en particulier, sur le plus grand d’entre eux, le Nigeria, avec ses 200 millions d’habitants.