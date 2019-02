En Irak, l’État islamique renaît de ses cendres

Officiellement, l’État islamique (EI) a été déclaré vaincu par l’Irak en décembre 2017. Mais les séquelles resteront douloureuses encore longtemps.

Outre l’ampleur de la reconstruction, estimée à 88 milliards de dollars, l’ONU a découvert début novembre 202 charniers contenant jusqu’à 12 000 cadavres – et prévient qu’il y en aura encore « beaucoup ».

Surtout, les sources sur place observent une remobilisation active de l’organisation. « Je pensais qu’on aurait plus de répit », souffle un diplomate. Un militaire confirme : la reconstitution de l’EI a lieu « plus vite qu’anticipé » ; s’ils n’ont « plus la capacité de mener des offensives, ils peuvent circuler et transmettre des ordres dans certaines régions », comme l’Anbar, Ninive et Kirkouk – des provinces où le sentiment de marginalisation des sunnites a constitué son terreau d’implantation.

La Turquie, « base opérationnelle stratégique »

« Si vous ne luttez pas contre les racines, l’EI réapparaîtra », prévoit un ancien ministre, regrettant que « rien ne soit fait » depuis