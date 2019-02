Liberia : un an après, George Weah garde la foi

Peu importent les équipes mal formées ou les budgets trop serrés. Un an après son arrivée au pouvoir, le chef de l’État George Weah ne veut pas se laisser décourager.

Comme il y a un an, il s’est glissé dans une tunique immaculée. Il a chaussé ses fines lunettes et s’est rasé de près. Sa voix, toujours grave et fine, est peut-être juste un peu plus assurée. Mais George Weah est-il vraiment le même que celui qui, douze mois plus tôt, pénétrait en héros dans le stade Samuel-Doe ? Ce 31 décembre, dans l’église Forky Jlaleh Family Fellowship de Monrovia, il n’y a ni slogans ni fureur.