Harry Roselmack : « Nous devons créer nos propres rôles »

Homme de télévision et symbole de la diversité, le quadragénaire s’attaque à son premier long-métrage, « Fractures », qui brosse le portrait d’une France profondément divisée.

On l’a longtemps vu devant les caméras de télévision, et il vient de passer – en force – derrière une caméra de cinéma. Harry Roselmack présente son film, Fractures, comme une « fable contemporaine » qui raconte le face-à-face improbable, sur un yacht, entre une escort-girl et un jihadiste aux visions du monde évidemment antinomiques.

Pour ce long-métrage, il a pratiquement coiffé toutes les casquettes : scénariste, réalisateur et même diffuseur, proposant le streaming payant de son œuvre sur un site web. Harry Roselmack, dont les parents sont tous deux martiniquais, personnifie encore, pour beaucoup de Français, la diversité. Il fut le premier homme noir à présenter, le 17 juillet 2006, Le Journal de 20 heures sur TF1.

Pour l’intégration des minorités

Engagé, entre autres, pour l’intégration des minorités dans les médias, il n’a jamais cessé d’arpenter le terrain à la faveur de